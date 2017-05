Eesti meeste võrkpallikoondis kohtub täna olümpiavõitjaga

Rahvusmeeskonna treenerid jagavad kahe matši puhul võistkonna kaheks, ühed osalevad mängul Hispaaniaga ja teised matšil Venemaaga. Idanaabrite näol on tegemist maailma absoluutse suurjõuga, kelle vastu saab rahvusmeeskond suurepärase võimaluse ennast vahetult enne ülimalt tähtsat turniiri proovile panna. „Venemaaga mängimine on sellise väikese riigi nagu Eesti jaoks midagi erilist. Me peame võtma seda kui tohutult suurt võimalust ja suurt boonust,” lausus rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu. Tänase sõprusmängu kõrval minnakse venelastega vastamisi ka algavas MM-valiksarjas, kui järgmisel pühapäeval on antud matš turniri viimane kohtumine, teatas Volley.ee.

Tallinnasse tulnud koosseisus on kõigil Venemaa mängijatel ette näidata säravaid tiitleid, mille siin üleslugemine võtaks enda alla mitmeid lõike. Piirdume siis faktiga, et koosseisu kuulub neli Londoni olümpiavõitjat ja viis 2013. aasta Euroopa meistrit eesotsas sidemängija ja kapteni Sergei Grankini ja diagonaalründaja Maksim Mihhailoviga.

Senisest viiest kontrollkohtumisest on Eesti lõpetanud kõik võidukalt. Eelmisel nädalalõpul oldi võõrsil kolmel korral üle Portugalist, eile ja üleeile alistati Kalevi spordihallis Hispaania.