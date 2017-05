Kink aitas Mezökövesdil püsimajäämise kindlustada

Mezökövesd läks koduväljakul mängu tabeli viienda Paksi SE vastu esmalt 33. ning seejärel 76. minuti juhtima, kuid esiti leidsid külalised vastuse. Seejuures lõi Paks alles 89. minutil 2:2 viigivärava. Võõrustajad pingutasid aga lõpuni ja teise üleminuti väravast võeti 3:2 võit, vahendas Soccernet.ee.

Võit tõstis Kingi tööandja väljalangemistsoonist üks voor enne hooaja lõppu kolme punkti kaugusele ja kuna 11. kohta hoidval MTK-l on 8 võitu Zsory 10 vastu ning just see näitaja loeb võrdse punktiseisu korral, sai kindlaks Mezökövesdi jätkamine Ungari kõrgliigas.

Tarmo Kink kuulus võõrustajate põhikoosseisu ja tegi kaasa esimesed 65 minutit. Hooaeg lõpetatakse järgmisel laupäeval võõrsil tabeli hetke kolmanda meeskonna Budapesti Vasasi vastu.