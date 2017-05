Harri Sokk võitis teise duatloni karikaetapi järjest

Kevadsuvise soojaga jooksust ja rattasõidust koosneva Jüri duatlonietapi starti kogunenud võistlejad olid taaskord tunnistajateks kahe kange - Harri Soku ja Mart Suurkivi - omavahelisele mõõduvõtule. Sokk, kelle tugevus avaldub reeglina just rattasadulas, liikus pärast esimest 5 km jooksuosa oma meelisalale teadmisega, et vahe peakonkurent Suurkiviga on kõigest 34 sekundit.



Ehkki vahe polnud Soku jaoks teab kui suur, ei hakanud Tallinnast pärit triatleet, kel ühe silmapaistva saavutusena on ette näidata ka Ironman võistluse läbimine ajaga alla üheksa tunni, tempo osas koonerdama. Jüris ainsa võistlejana 20 km rattadistantsi vähem kui 30 minutiga läbinud Sokk pööras viimaseks jooksuosaks jõudude vahekorra selgesti enda kasuks ning möödunud hooajal karikavõitjaks kroonitud Suurkivi talle mingisugust ohtu enam ei kujutanud.



Duatlonihooaja teine etapivõit tuli Sokule 56 minuti ja ühe sekundiga. Teisena lõpetanus Suurkivi kaotas talle minutiga. Viimase poodiumikoha hõivas Denis Danilkin, kes nädal tagasi jäi Tabasalus neljandaks.

Jüril duatlonil olid teiste seas stardis ka augustikuiseks Ironman 70.3 Otepääks valmistuvad Märt Avandi ja Raivo E. Tamm, kes lõpetasid vastavalt aegadega 1:12.29 ja 1:30.25. Poliitik Jürgen Ligi kannul lõpujoone ületanud ja naiste arvestuses võidu noppinud Merli Randoja ajaks fikseeriti 1:09.27.



Triatlonihooaja peatse saabumisega liigub duatloni karikasari nüüdsest suvepuhkusele ning jätkub septembrikuus Saaremaa duatloniga. Triatloni karikasarja avaetapp toimub juba kolme nädala pärast Paides.