Kuusmaa: peame leidma rohu, et Mirkovici ja Soku tiibu kärpida

Rapla meeskond pingistas koos publikuga oma ajaloolises esimeses meistrivõistluste finaalseeria kodumängus kõik hääled ja mahlad välja, kuid muinasjutulist võitu viimase minutiga võtta ei suutnud ja pidi teist mängu järjest tunnistama Kalev/Cramo valusalt nappi kolmepunktilist paremust.

"Selle kaotuse võiks kirjutada sinna taha, et kogenum võistkond võitis," lausus Rapla peatreener Aivar Kuusmaa. "Väljamängitud otsaaut, kus viskasime mööda ja kohe lasime kiirest kaks silma ära panna. Kiirustatult jälle üks kolmene, mis läks mööda, mängulõpuolukordade lahendamine... Cramo mängis ikka tunduvalt kindlamalt. Aga ma ei saa poistele midagi halba öelda - võitlesid! Märksõna on kindlasti pallikaotused, samas ründelauas tegime selle tasa."

"Täna saime 15-ga laua tappa," tunnistas ka võitjate poolelt Sten-Timmu Sokk. "Jube raske on nii tänapäeval võita, kui saad 15-ga tappa. Aga õnneks meil õnnestus täna."

Rapla kapten Indrek Kajupank sõnas, et kehvast seisust hoolimata neil mast maas ei ole. "Absoluutselt mitte! Meie võistkond ei anna isegi 0:3 pealt alla. Võitleme edasi."

"Ma arvan, et meie märksõna on praegu Mirkovic ja Sokk," analüüsis Kuusmaa. "Me peame leidma mingi rohu, et nende vendade tiibu kärpida. Nad viskasid kahe peale üle 50% punktidest, et seda on natukene palju."

Soku sõnul võivad sellistes mängudes kogemused päris palju maksta. "Kindlasti see seeria veel ei ole läbi. Nad näitasid, et nemad meile lihtsalt ei anna midagi, Me peame rohkem kui 100% valmis olema, kui tahame järgmise mängu ka võita."

Tossu, tuld ja mängukirge saab taas näha esmaspäeval, kui Rapla südikusest sõltub, kas finaalseeria jätkub või mitte.