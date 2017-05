Ogier: Otist on kahju, võinuks olla väga põnev lahing

Enne viimast ennelõunast katset oli prantslane teisel positsioonil, jäädes 6,3 sekundiga maha võistkonnakaaslasest Ott Tänakust, aga eestlase vallisõit kergitas ta esikohale.

"Ma olen tänahommikuste sõitudega väga rahul. Auto töötab hästi ja me loodame, et jätkame nii ralli lõpuni," lausus Ogier võistkonna pressiteate vahendusel. "Me oleme andnud gaasi, aga kiirus on olnud üsna mugav ja ma arvan, et võime hommikul näidatuga rahule jääda."

"Esimesel kohal on tore olla, aga mõistagi on mul Otist kahju," jätkas Ogier. "Tal läks väga hästi ja näitas väga häid aegu. Meeskonnal ja ka meil endil on sellest kahju, kuna meil võinuks olla väga põnev lahing."