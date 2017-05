Wilson: Otil on nüüd keeruline pjedestaalile pääseda

M-Spordi rallimeeskonna boss Malcolm Wilson tõdes, et vedrustuse lõhkunud Ott Tänaku jaoks on pjedestaalikohtade eest võitlemine nüüd keeruliseks ülesandeks.

"Enne (hommikupooliku) viimast katset esimest ja teist positsiooni hoides oli kõik väga hästi, kuid Ott lõhkus tagumise vedrustuse," tõdes Wilson ERR-ile. "Ma loodan, et me saame auto ära parandada ning talle anda võimaluse üldarvestuses taas kõrgemale tõusta."

Ogier võitleb esikoha eest, aga Tänak ehk pjedestaalikoha eest? "Ma arvan, et pjedestaalile pääsemine saab olema raske, sest ta on 30 sekundit Breene'ist tagapool. Kui tal on õhtupoolikul hea hoog, võib see võimalik olla, aga see on keeruline. Teeme seda, mida suudame."

"Kõik on veel lahtine, pjedestaalikohta on küll keeruline saavutada, aga me peame pingutama ja proovima."