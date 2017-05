Tänak: usun, et auto parandamisega ei teki probleeme

Algus oli hommikupoolsetel katsetel hea, aga viimasel katsel läks midagi halvasti? "Ilmselgelt tundus auto kiiretel osadel päris okei ja enesekindlust oli päris mõistlikult, aga viimase peal sõitsime teevallile pihta ja lõhkusime midagi ära," sõnas Tänak ERR-ile.

Kui suur see vigastus oli, pärast seda kiirus langes selgelt? "Kui me poolteist minutit kaotasime, siis ilmselgelt." Nüüd hooldusalas saab kõik korda teha, nii hull ei ole? "See on plaan jah, usun, et ei ole probleemi." Kui edasi vaadata, praegu viies koht, vahed on ees väiksed, aga esikohaga on poolteist minutit? "Vaatame, mis pärastlõuna toob, esimene oluline koht on teha hea rehvivalik ja siis vaatame edasi, mis on võimalik."