Anatoli Krikun: lapsel peab korvpallitrennis huvitav olema

Turniiril osaleb üle 600 lapse, kes võtavad mõõtu viies vanuseklassis. Kõige vanemad pallurid on 13- ja kõige nooremad 9-aastased. Ühes vanuseklassis viiest toimub tüdrukute turniir. Üritust veab Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi noortekorvpalli juht Gert Prants.

"Sellise turniiri korraldamine tuleb sellest, et korvpall on südames ja kõik, mida korvpalli heaks teha saab, hea meelega seda alati teeme," sõnas Prants intervjuus Vikerraadiole. "Milline seltskond see on, kes Tartusse kokku tuleb? "Meil on meeskonnad Venemaalt, Valgevenest, Lätist, Leedust ja Soomest. Kõige kaugemad külalised on Komi vabariigist, on Tartu ja Tartu ümbruse võistkondi. Kokku on ligikaudu 50 võistkonda." Kas võiks seega eeldada, et tase on ebaühtlasem? "Jah, aga see ei ole ka kõige tähtsam. Alagruppides mängitakse omavahel läbi ja kohamängudes on tase ühtlustunud."

Prants on eriti rahul sellega, et tänu isiklikele kontaktidele õnnestus Salva Basket Cup patrooniks paluda Eesti korvpalliajaloo üks suuri nimesid, pikalt Soomes treenerina töötanud Anatoli Krikun. Olümpiapronks ja 1967. aasta Euroopa meister on inimene, kellega kohtumist ootavad paljud Eesti noortetreenerid. Krikun annab turniiri raames BC Tartu Pallitrennide lastele ka korvpallitunde.

"Ma rääkisin lastele sellest, et olen siin linnas sündinud, kasvanud ja koolis käinud. Selles linnast sõitsin kaks korda Euroopa meistrivõistlustele, ühe korra maailmameistrivõistlustele ja korra olümpiamängudele," sõnas Krikun. Seega, kui teile tehti ettepanek tulla Tartusse Salva Cupile kaasa aitama, ei mõelnud te vist pikalt? "Mitte üks sekund," tunnistas Krikun.

Olite Soomes pikalt treener, võibolla oskate võrrelda Eesti ja Soome treenerite elu? "Ma ei saa öelda, et Soomes on parem või Eestis on parem. Kõigil on oma head ja halvad küljed. Ühes asjast on aga tõesti kahju. See paber, mis mul ülikoolist on - kehalise kasvatuse õpetaja ja korvpallitreener - sellist paberit ei ole Soomest võimalik saada. Kehalise kasvatuse õpetaja paberit saab, aga korvpallitreeneri paberit on võimatu saada."

Tartu turniiril on võistlemas 9-13 aastased lapsed. Mida peaks üks korvpallur selles vanuses oskama? Mis on põhiasjad mis tal võiks selged olla? "Siin pole midagi keerulist, ta ta peab ABC-d teadma – põrgatamist, söödutehnikat ja viskeid," arvas Krikun. "Lapsel peab huvitav olema. Kui küsida lapselt, et mis ta trenni tegema läheb – ta läheb mängima. Soomes on väga tihti nii, et nad soovivad õpetada mängimist, aga mitte anda neile teha seda, mida nad oskavad. Las teevad valesti - kui nad teevad valesti, näidatakse, kuidas peab õigesti tegema. Minu meelest on Soomes asi liiga organiseeritud."

Salva Cup 2017 lõpeb Tartu korvpallisaalides homme.