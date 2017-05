Mihkel Räim: keeruline on katust ehitada, kui vundament pole paigas

"Teoreetiliselt oleks pidanud suur grupifiniš tulema ja meeskond minu peale mängima, kuid kahjuks see ebaõnnestus," kirjutas avaetapi võitnud Aleksandr Jevtušenkole 22 sekundit kaotanud Räim oma Facebooki lehel. "Vahe tõmmati kolme minuti pealt finišiks 22 sekundi peale, läksin pundikat panema, sest poisid olid minu jaoks tööd rabanud ning Jason vedas mind lahti."

"Veidi vara sattusime ette ning jäi pikaks. Ega seal suurt vahet pole, kas oled 15. või 18. Saime lihtsalt veidi harjutada, kuna ta pole mind enne lahti vedanud. Keeruline on katust ehitada, kui vundament ning seinad pole paigas. Vot nii oli, aga eks teeme omad järeldused siit ja järgmine kord paremini."

"Homme (täna – toim.) on üsna raske päev, lõputõus on veidi üle kolme km aga see on ikka räme sein ja mina koos esimestega sealt üle ei saa," tõdes Räim. "Proovin meeskonda aidata, ehk isegi proovin atröövi saada. Eks näis, mida hommikul koosolekul pajatatakse."