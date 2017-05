Giro liidri meeskond unustas ratturi hotelli

"Seda seepärast, et me ei vaja teda," vahendab Rattauudised.ee naerusuise Dumoulin'i finišijärgseid sõnu. "Olime juba kümme minutit sõitnud, kui panime tähele, et Simonit pole bussis. Võtsime asja huumoriga. Ta saatis meile isegi pildi, kus näitas keskmist sõrme ja küsis, kus me oleme?”

Buss pööras ümber ja korjas Geschke peale, kuid tema jamad sellega ei lõppenud. “Simon unustas stardis allkirja anda. Ta oli ilmselt väga väsinud, sest tegi kolmapäeval kõvasti tööd,” ütles Dumoulin.

Dumoulin kirjeldas neljapäevast Giro pikimat (229 km) etappi kui äärmiselt igavat ja stressirohket. Päeva esimeses pooles sõidetud lõik laial kiirteel ei avaldanud hollandlasele mingit muljet. “Oli hea päev, sest probleeme ei esinenud. Läbisime distantsi oodatust pisut kiiremini. Oli tüüpiline sprinterite päev ja ootan ka reedel sama vaikset päeva,” märkis Dumoulin.

Anyone can give me a lift to the @giroditalia start? My teambus decided to leave without me. #tramping pic.twitter.com/wRGEGek0Qy