Wilson: pole kahtlustki, et Ott võitleb ralli esikoha nimel

"On suurepärane rallit juhtida," sõnas Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel. "Meie plaan oligi laupäeva healt positsioonilt alustada ja tundub, et oleme sellega hästi hakkama saanud. Kuuendal kiiruskatsel tegime veidi viga õõtshargile ning pidime seda parandama. Olen õnnelik, et see koos püsis ja suutsime hooldusalasse liidritena jõuda."

"Nagu me täna (eile) nägime, on konkurents väga tihe ja kõik sõidavad enam-vähem samas tempos. Tugevat konkurentsi on hea näha ja ma olen kindel, et see jätkub ka laupäeval. Me peame lihtsalt vaeva nägema ja targalt sõitma."

"Otil on homseks (tänaseks) suurepärane stardipositsioon ja pole kahtlustki, et tal on võimalus võidelda ralli võidu nimel," sõnas M-Spordi pealik Malcolm Wilson. "Nägime eelmisel aastal, milleks ta on võimeline ja tal on ka sellel aastal olnud tugevaid rallisid. Kõik võib veel juhtuda, aga meie autod on suurepärases korras ja ma ei kahtle, et nad annavad endast parima."