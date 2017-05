Ott Tänak kerkis päeva lõpuks neljandaks

10. katse (17,43 km). Päeva esimese katse võitis Tänaku meeskonnakaaslane Sebastien Ogier, Tänak sõitis välja neljanda aja ning kaotas prantslasele 3,9 sekundit.

Tänaku edu kahanes teiseks tõusnud Ogier' ees kõigest 1,1 sekundile, Dani Sordo (Hyundai) jääb eestlasest maha kaheksa ning tema meeskonnakaaslane Thierry Neuville üheksa sekundit.

11. katse (22,30 km). Tänak sai päeva esimese katsevõidu, olles Ogier'st kiirem üsna kindlalt - 5,2 sekundiga. Neuville kaotas kolmandana 9,2 sekundit. "Kui tahad võita, pole muud võimalust kui pedaal põhja vajutada," sõnas Tänak ralliraadiole. Samuti oli eestlane rahul rehvidega.

Üldarvestuses suurendas Tänak taas edu ning juhib nüüd rallit 6,3 sekundiga. Neuville kaotab 18,9 ja Sordo 22,7 sekundit.

12. katse (37,55 km). Tänakut tabas ebaõnn, kui ta lõhkus 20 km enne pika katse lõppu tagumise vedrustuse ning kaotas katse lõpuks Ogier'le koguni minuti ja 23 sekundit.

Ühtlasi langes Tänak esikohalt viiendaks ning jääb nüüd ralli liidriks tõusnud meeskonnakaaslasest maha 1.16,8. Neljandal kohal olev iirlane Craig Breen jääb poole minuti kaugusele.

13. katse (17,43 km). Katse võitis Neuville, kellele Ogier kaotas ühe ja Tänak kolmandana 3,5 sekundit.

Kokkuvõttes midagi ei muutunud: juhib Ogier, kellele järgnevad Neuville (+18,5), Sordo (+27,6), Breen (+51,6) ja Tänak (+1.19,3).

14. katse (22,30). Parimat aega näitas Ogier, kellele järgnesid Neuville (+4,5), Latvala (+5,0) ja Tänak (+6,2). Juho Hänninenil tekkisid tehnilised probleemid, ta kaotas prantslasele 1.18 ja langes kuuendalt kohalt kaheksandaks.

"Hea ja puhas sõit. Probleeme ei olnud," oli Tänaku kommentaar. "Kas ma saan Breeni kätte? Ma ei tea. Punktid on tähtsad ja jätkame üritamist."

Kokkuvõttes vähenes viiendal kohal sõitva Tänaku vahe Breeniga 21,4 sekundile. Esikolmiku moodustavad katse järel Ogier, Neuville (+23,0) ja Sordo (+35,5).

15. katse (37,55 km). Tänak edestas pikal kiiruskatsel konkurent kehva rehvivalikut kurtnud Breeni 24,2 sekundiga ja kerkis temast kokkuvõttes 2,8 sekundiga mööda. "Homseks on see hea stardipositsioon," sõnas vaid Neuville'ist ja Ogier'st aeglasem olnud Tänak. "Väga palju ma ei surunud, kuid tegin taas puhta sõidu, mis on hea."

Kokkuvõttes hoiab laupäevase päeva järel liidrikohta Ogier, kellest Neuville jääb maha 16,8 sekundiga. Kolmas on Sordo (+51,3), neljas Tänak (+1.29,6) ja viies Breen (+1.32,4). Kuues mees ehk M-Sporti sõitja Elfyn Evans kaotab liidrile juba üle kolme minuti.

Tulemused 15/19:

1. Sebastien Ogier Ford 3.15.24,6

2. Thierry Neuville Hyundai + 16,8

3. Dani Sordo Hyundai + 51,3

4. Ott Tänak Ford + 1.29,6

5. Craig Breen Citroen + 1.32,4

6. Elfyn Evans Ford + 3.01,8

7. Juho Hänninen Toyota + 3.29,8

8. Mads Östberg Ford + 5.16,6

9. Jari-Matti Latvala Toyota + 5.32,7

10. Andreas Mikkelsen Škoda + 7.06,6

Enne päeva algust:

Rallit publikukatse 12. kohaga alustanud Tänak kerkis liidriks eilsel kuuendal kiiruskatsel. Järgmisel katsel keeras üldarvestuses teisel kohal olnud Jari-Matti Latvala oma Toyota aga üle katuse, probleemid tabasid ka Kris Meeke'i ja Hayden Paddonit, kes on samuti suurest mängust väljas.

Tänaku järel teist kohta hoidev Sordo kaotab eestlasele 4,6 sekundiga, kolmas on Tänaku meeskonnakaaslane Sebastien Ogier (+5,0). Thierry Neuville, kelle aega kohtunikud hilisõhtul korrigeerisid, kaotab Tänakule neljandana 11,1 sekundit, Craig Breen ja Elfyn Evans jäävad eestlasest maha vastavalt 12,9 ja 18,3 sekundit.

Laupäevaste kiiruskatsete algusajad:

10. katse (17,43 km) kell 11.08

11. katse (22,30 km) kell 11.46

12. katse (37,55 km) kell 13.04

13. katse (17,43 km) kell 17.08

14. katse (22,30 km) kell 17.46

15. katse (37,55 km) kell 19.04