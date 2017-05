Pihkvas raske avarii teinud Lukjanuk läheb esmaspäeval operatsioonile

Kaks masinat põrkasid testisõidul kokku, 2015. aastal Rally Estonia võitnud Lukjanuk, Gregel ning Kutšerov viidi Peterburi haiglasse. Lukjanuk sai õnnetuses mitmeid luumurde, Gregeli jalad said 17 protsendi ulatuses põletushaavu.

"Hetkel on Aleksei Lukjanuk ja Nikita Gregel intensiivravipalatis," kirjutati eile Lukjanuki kodulehel. "Aleksei seisund on stabiilne, operatsioon toimub esmaspäeval. Nikita on vähem stabiilsemas seisundis ja talle tehti juba operatsioon. Oli ka oht jalgade amputeerimiseks, kuid praegu õnnestus jäsemed päästa."