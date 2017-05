Täna ja homme selguvad Rakveres Baltimaade noortemeistrid mitmevõistluses

U-20 vanuseklassi (1998. ja 1999. a. sündinud) mitmevõistlejate jaoks on tegemist ühe peamise katsevõistlusega, mille alusel on võimalik kvalifitseeruda 20.-23. juulil Itaalias Grossetos toimuvale U-20 vanuseklassi EM-ile. Kümnevõistluses on normatiiviks 6950 ning seitsmevõistluses 5100 punkti.

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi ootab pingelist võistlust ja põnevat hooaega: "Koondisesisene konkurents on tihe, eriti just U-20 noormeeste mitmevõistluses. Grosseto EM-il saab igal alal riiki esindada kuni kolm sportlast."

Avastardi teevad eelmise hooaja U-20 MM-i koondislased Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev) ja Martin Moldau (Rakvere KJK ViKe); talvise mitmevõistluse Balti maavõistlusel Hausenbergi järel teise koha saavutanud Kristo Simulask (Haapsalu KJK) ning käesoleval aastal juba häid heitetulemusi näidanud Karel Tilga (Tartu SS Kalev).

U-20 neidude esinumbriks on mullu U-18 vanuseklassi EM-il ja U-20 MM-il osalenud Margit Kalk (Tartu SS Kalev). Johanna Ilves (Rakvere KJK ViKe) püüab U-20 EM-i normi lisaks mitmevõistlusele ka tõkkejooksus (14,30). Koondisesse kuuluvad veel Marite Ennuste (Kuusalu SK) ja Suzy Anett Aavik (Audentese SK).

Poiste U-18 (2000. ja 2001. a. sündinute) vanuseklassis esindavad Eestit Mattias Idavain (Kuusalu SK), Rasmus Kuningas (Saue KJK), Lukas Lessel (SK Elite Sport), Ken Metsis (KJK Kose 2000). Tüdrukute samas vanuseklassis on stardis Leanne Siimumäe (KJK Kose 2000), Kristin Lass (TÜ ASK) ja Anet Maripuu (Rapla Jooksuklubi).

Balti noorte mitmevõistluse maavõistlusel on Eesti noortekoondis seni koondarvestuses ainult võite tunnistanud.