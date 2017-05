Kelly Sildaru pälvis Euroopa Olümpiakomitee Piotr Nurowski auhinna

Kelly Sildaru rõõmustas auhinna üle ja tunnistas, et ei julgenudki auhinnavõitu tegelikult oodata. „Kõik finalistid olid tugevad sportlased, ausa mängu reegleid austavad ja olümpiast unistavad ägedad noored. Seega olime tegelikult kõik võrdsed ja auhind oli mulle positiivne üllatus. Ootan juba väga olümpiahooaja algust, ees on ootamas palju põnevat ja uut!“ rääkis Sildaru.

Sildaru sai Piotr Nurowski auhinna laureaadina trofee ja 12000-eurose stipendiumi.

Piotr Nurowski auhinnakonkursile esitas Sildaru Eesti Olümpiakomitee. Esmalt valis Euroopa Olümpiakomitee viis finalisti, seejärel valisid finalistide seast võitja 50 Euroopa riigi olümpiakomiteede esindajad. Lisaks Kelly Sildarule pääsesid finaali veel Itaalia mäesuusataja Alex Vinatzer, Norra freestyle-suusataja Birk Ruud, Poola kiiruisutaja Kamila Stormowska ja Solveenia suusahüppaja Nika Kriznar.

Eesti Olümpiakomitee spordidirektori Martti Raju sõnul on tegu väga suure tunnustusega. „See on esimene kord, kui Eesti noorsportlane on üldse pääsenud Piotr Nurowski auhinnakonkursil finalistide hulka ning võit on erakordne. Konkurents oli tugev, aga Kelly suutis ka niivõrd kõvas konkurentsis paista silma nii oma sportlike saavutuste kui ka professionaalse suhtumise poolest ning väljus poolesaja olümpiakomitee hääletusest võitjana,” rääkis Raju.

Euroopa parima noorsportlase auhind loodi 2010. aastal Smolenski lennukatastroofis hukkunud toonase Poola Olümpiakomitee presidendi Piotr Nurowski mälestuseks, talispordialade parim noor kuulutati välja teist korda. Piotr Nurowski auhinna kandidaatideks saavad rahvuslikud olümpiakomiteed esitada alla 19-aastaseid sportlasi. Sportlike tulemuste kõrval hinnatakse ka sportlase käitumist ja suhtumist ausa spordi ning olümpiakultuuri ja -ideaalide väärtustamisel.