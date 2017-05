Kirt: MM-normi täitmine oleks pinged maha võtnud

Kirdi kuuest viskest neli olid täna paremad kui 80 meetrit ning Audentese staadioni muruväljaku piiridest kaugemale lendas oda neljandal katsel, mille pikkuseks mõõdeti 82.84. Tegemist on Kirdi senise karjääri paremuselt neljanda tulemusega. "Tahtsin MM-i normi ära täita, et oleksin saanud Londoniks keskenduma," ütles Kirt ETV spordisaatele. "See oleks pinged maha võtnud. Midagi hullu siiski pole, sest viskasin hooaja parima tulemuse."

Treenerit Kirdil praegu pole, kuid nõuandjaid ja abilisi jätkub. Täna oli näpunäiteid jagamas Eesti rekordimees Andrus Värnik. "Alates Hispaanias toimunud treeninglaagrist oleme koos tegutsenud," sõnas Kirt. "Praegu võtame samm-sammult ja vaatame, mis edasi saab."

Kui Kirdil jäi maailmameistrivõistluste normist puudu 16, siis Liina Laasmal vaid kaheksa sentimeetrit. Hooaja esimesel võistlusel viskas ta 61.32. "Võrreldes eelmise aastaga, kui alustasin 55 meetriga, siis tänavu on paremini läinud," lausus Laasma. "Aga nagu mullugi, oli hoojooksuga probleeme ja ma ei saanud seetõttu õigeid asju paika."