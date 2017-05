Kaotusseisust välja tulnud võrkpallikoondis alistas Hispaania

Eesti koondis mängib Venemaaga pühapäeval, 21. mail kell 18.00. Hispaaniaga kohtutakse ka laupäeval kell 18.00 ning pühapäeval kell 15.00. Pühapäeval jagavad koondise treenerid võistkonna kaheks, ühed osalevad mängul Hispaaniaga ja teised matšil Venemaaga, vahendas Volley.ee.

„Vastased on tugevad ja meile kõigile on see ettevalmistuse viimaseks osaks enne paar päeva hiljem algavaid maailmameistrivõistluste valikmänge,” rääkis rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu. Hispaania on 2007. aasta Euroopa meister ja mängib sarnaselt meile tänavu nii Maailmaliiga kolmandas tugevusgrupis kui augustis Poolas toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel, idanaaber on maailma võrkpalli absoluutne tipp. „Venemaaga mängimine on sellise väikese riigi nagu Eesti jaoks midagi erilist. Me peame võtma seda kui tohutult suurt võimalust ja suurt boonust,” lisas Crețu.