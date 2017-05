Kontaveit Rooma turniirist: sain juurde enese- ja mängukindlust

"Matši algusega ma ei jäänud rahule. Oma rolli mängisid närvid ja tuul, millega Halep sai paremini hakkama," ütles Kontaveit ERR-ile. "Teises setis läks põnevaks. Mul oli seisul 4:3 murdepall ning seisul 5:4 oli tasamäng, kuid vastane suutis kindlamalt tegutseda."

Kontaveit alistas teel veerandfinaali teiste seas sakslannast maailma esireketi Angelique Kerberi. "Turniir näitas, et kõigiga on võimalik mängida. See andis mulle juurde enese- ja mängukindlust," tunnistas Kontaveit, kes endast nimekamate konkurentide ees aukartust ei tunne. "Minuga pole olnud kunagi lihtne mängida, nüüd aga olen järjepidevalt häid tulemusi teinud."

Järgmisena ootab Kontaveiti ees hooaja teine suure slämmi turniir, milleks on Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused. "Liival tunnen ennast väga hästi," sõnas Kontaveit. "Üritan nüüd Rooma turniirist taastuda ja Pariisiks valmistuma hakata. Ma pole endale veel jõudnud sihti paika panna, kuid lähen endast parimat andma."