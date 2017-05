Šarapova ei küsi Wimbledoni turniirile vabapääset

Maailma edetabelis 211. kohal olev 30-aastane venelanna peab nädal varem Roehamptoni kvalifikatsioonis jagu saama kolmest vastasest, et pääseda Wimbledonis avaringi. "Mu edetabelikoht on pärast tagasitulekut paranenud sedavõrd, et ma ei küsi vabapääset, vaid mängin Roehamptonis," ütles Šarapova, kes sai vabapääsme aga Wimbledoni nö soojendajaks oleva Birminghami turniiri korraldajatelt.

Prantsusmaa lahtistest peab viiekordne suure slämmi turniiri võitja eemale jääma, sest venelanna ei kvalifitseerunud Pariisi madala positsiooni tõttu maailma edetabelis ning ei saanud korraldajatelt ka vabapääset.