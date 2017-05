Tänak enne õhtuseid kiiruskatseid: teeme palju muudatusi

"Kõik sujus, kuigi esimesel kahel katsel oli auto liiga alajuhitav, mis kulutas esirehve," ütles Tänak ERR-ile. "Teed olid suhteliselt pehmed, kuid startisime neljandana ja see oli meie jaoks hea."

Tänasel esimesel kiiruskatsel näitas Tänak neljandat aega ning oli seejärel kolmas. Esimese ringi viimase katse ta aga võitis. "Enamus sõitjad on väga kiired ja konkurents on tihe. Ilmselgelt lihtsalt ei tule midagi," sõnas Tänak. "Tundsin, et sõitsin normaalselt, kuid katset võita on keeruline."

Täna peetakse veel viis kiiruskatset. "Muudame masina juures suhteliselt palju. Teisel ringil lähevad teed halvemaks ja autot peab kaitsma," lisas Tänak.