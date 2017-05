Mourinho: teisel hooajal ma vigu ei tee

Mourinho saabus Unitedi tüürile enne tänavuse hooaja algust ning debüüthooajal lõpetab ta klubiga Inglismaa kõrgliigas kuuendal kohal. Sellele vaatamata võidakse võita Euroopa liiga trofee, kui finaalis mängitakse Amsterdami Ajaxiga, vahendas Soccernet.ee.

"Üritasin enne klubisse tulekut olukorda analüüsida, kuid täieliku pildi saad alles asja sees olles," sõnas portugallane. "Esimene hooaeg on raske. Ma naudin oma järgmist hooaega, sest tean, et siis ei tee ma enam vigu. Sulle võib tunduda, et sa tead mängijaid kohe, kuid see ei ole nii. Sa tunned neid alles siis, kui oled nendega koos nii headel kui halbadel aegadel. Üks asi, mida ma tõeliselt naudin, on üleminek esimeselt hooajalt teisele."