Tallinna Kalev osaleb esimese Eesti klubina Soome ragbiliigas

Esimese kohtumise peab RFC Kalev juba sellel laupäeval Kalevi keskstaadionil Turku Eagles RFC-ga. Mäng algab kell 16.30 ja sissepääs on kõigile tasuta.

RFC Kalevi juhatuse liige Eerik Oja sõnul on Soome liigas osalemine märgiline sündmus Kalevi ja kogu Eesti ragbi ajaloos, andes mängijatele suurepärase väljundi trennis õpitut võistlusolukorras rakendada ja luua isiklikke sidemeid põhjanaabritega.

"Eelmisel hooajal käisid Kalevi mehed mitmes Soome klubis külalismängijatena kätt harjutamas. See kogemus näitas, et paradoksaalsel kombel loovad harilikult kinnised põhjamaade mehed väga kiiresti emotsionaalse kontakti, kui sellele eelneb üsna agressiivne füüsiline kontakt ragbiplatsil üksteise vastu rassides," selgitas Oja.

Ragbiklubi juhatuse liige lisas, et üldise taseme poolest on Soome ragbi küll Eesti omast ees, kuid klubidevaheliste sõprusmängude põhjal saab öelda, et Kalev suudab Soome klubidega edukalt konkureerida ja neid ka võita.

"2017. hooajal mängime tugevuselt teises divisjonis. Meie eesmärk on see divisjon võita, tõusta meistriliigasse ning 2018. aastal tahab RFC Tallinna Kalev võita Soome meistritiitli," rääkis Oja ragbiklubi plaanidest.

Klubi austraallasest mängiv treener Chris Wallace hindas Soome liigas mängimist ideaalseks võimaluseks anda uutele mängijatele kogemust ja harjumust võistelda, vanematele ja kogenumatele mängijatele aga tunde, mida tähendab mängida hooaja vältel regulaarset liigaragbit.

"Usun, et mail läheb väga hästi Soome klubide vastu mängides, kuna meeskond koosneb noortest mängijatest, kelle seas on palju kvaliteetseid ja kogemusega sportlasi. Lisaks on meil pundis koondisemängijaid ja ka välismaalasi. See segu annab meile võimaluse mängida väga loovat ja head ragbit," nentis Wallace.

Külalismeeskonna Turu kohta ütles Wallace, et tegu on väga hästi kokku mänginud meestega, keda juhendavad Soome koondise treenerid.