Rahvusvaheline uuring: jalgpalli mängivad tüdrukud on enesekindlamad

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) viis koostöös teadlastega läbi põhjaliku uuringu, et välja selgitada, millist mõju avaldab jalgpall tüdrukute ja noorte naiste psühholoogilisele ja emotsionaalsele seisundile. Uuringus võeti arvesse jalgpalli mõju enesekindlusele, -hinnangule, heaolule, kuuluvustundele, motivatsioonile ja eluks vajalikele oskustele ning võrreldi seda teiste populaarsete spordialade mõjuga.

Andmeid koguti kuuest riigist: Taani, Inglismaa, Saksamaa, Hispaania, Poola ja Türgi. Ühtekokku osales projektis 4218 tüdrukut, kes olid kõik 13-aastased või vanemad.

Uuringust selgus, et kuigi spordialana on naiste jalgpall neis riikides väga erinevas seisus, on palju sarnasusi selles, millist mõju avaldab jalgpall enesekindlusele. Nii selgus, et sõltumata elukohast ja tasemest on tüdrukud, kes mängivad jalgpalli, kõrgema enesekindlusega kui tüdrukud, kes ei tee sporti või tegelevad teiste spordialadega.

Ligi 80% tüdrukutest, kes mängivad jalgpalli, näitasid enesekindlat käitumist. Teiste spordialade harrastajate puhul oli see näitaja 70%. Noortest jalgpalluritest 54% nõustusid väitega "tänu jalgpallile olen vähem mures selle pärast, mida teised minust arvavad". Sama väitega nõustusid 41% vastanutest, kes tegelevad mõne teise spordialaga. 58% jalgpalli mängivatest küsitletutest ütlesid, et nende enesekindlus on tõusnud alaga tegelemise tagajärjel. Teiste spordialadega tegelejate vastav protsent oli 51. 48% vastanutest tunnistas, et nad on tänu jalgpallile vähem häbelikud, teiste spordialade esindajad nõustusid sellega 40% ulatuses.

UEFA naiste jalgpalli nõunik ja endine tippmängija Nadine Kessler sõnas: "Tean oma kogemusest, kui oluline on enesekindlus just kasvueas. Ma olen kindel, et suudame mõjutada inimeste arusaamu ja muuta jalgpall teismeliste tüdrukute jaoks lahedaks spordialaks. Kui me seda teeme, oleme lähedal oma eesmärgile teha jalgpallist populaarseim ala ka tüdrukute seas."