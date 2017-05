Klopp: toome suvel meeskonda kvaliteeti juurde

Liverpool lõpetab koduliigas sel hooajal kolmandal, neljandal või viiendal kohal ning sakslasest peatreener kinnitas, et suvel kavatsetakse kindlasti meeskonda täiendada, et konkurentidega sammu pidada, vahendab Soccernet.ee.

"Me peame olema tugevad, kuna meie ümber on palju kvaliteeti ning teised saavad tugevamaks, seega tugevneme ka meie – 100%," sõnas Klopp väljaandele Omnisport.

"Sul peab vigastustega õnne olema, saime sel hooajal vigastusi, mille vastu me midagi teha ei saanud, sest need vigastused juhtusid mängude võitlusolukordades, mitte treeningul," lisas Klopp. "Me ei saa seda probleemi täielikult kõrvaldada, kuid me oleme sellest õppinud ja toome suvel meeskonda kvaliteeti juurde."