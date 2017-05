Laupäeval toimub juba 30. korda Maijooks

Juubelijooksu programm algab esmakordselt kavas oleva MyFitnessi trennihommikuga, kus tutvustatakse erinevaid treeningstiile Eesti parimate treenerite juhendamisel. Trennihommikul osalemine on kõigile maijooksulistele tasuta.

Lauluväljaku Mere värava lähistel algab kell 11.30 kõigile tuntud Tibu ja Jäpe eestvedamisel lõbus Draakoni Lastejooksude programm kuni kaheteistkümneaastastele lastele, millest osavõtt on kõigile tasuta.

Kell 13 alates starditakse laulukaare esiselt mõneminutiliste intervallidega paari tuhande suuruste gruppidena seitsmekilomeetri pikkusele jooksu-, käimise- ja kepikõnnirajale. Et õigeaegselt oma stardikoridori jõuda, on mõistlik osalejatel stardipaika juba varakult liikuma hakata. Stardikoridorid avatakse pool tundi enne esimest starti.

Kella üheks peavad kõik Maijooksu juubelijooksust osavõtjad olema oma stardialas. Niimoodi moodustub esmakordselt lauluväljakule efektne ja suurejooneline naiste rongkäik, mis jäädvustatakse ajaloo tarbeks. Kell 12.45 algab stardialal soojendusvõimlemine. Stardipaugu andjateks on juba 1988. aastast toimunud Maijooksu algatajad ja varasemad korraldajad Anne ja Mati Lill.

Arvestades suurt osalejate arvu, tasub Maijooksule tulla aegsasti. Mõistlik on auto koju jätta ning sõita kohale ühistranspordiga või tulla tervisliku päeva puhul kohale jalgsi. Saabuda võib ka jalgrattaga, sest lauluväljaku Mere värava juures on avatud rattaparkla. Kui siiski tullakse autoga, peab jälgima liiklusreguleerijate märguandeid ning parkima selleks ettenähtud parklates ja parkimiskohtadel Pirita teel või Eesti Näituste parklas. Maijooksu rajale parkimine on rangelt keelatud.