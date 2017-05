Tanel Laanmäe tänavuse hooaja peamine eesmärk on MM-finaal

"Kuna ma algselt rääkisin ka seda, et mul selle üleminekuperioodiga on sel aastal raske, tegelikult on igal aastal olnud, seest välja tulles muutub minu jaoks päris palju. Kuigi olen nüüd selle asja paika saanud, viimane trenn oli juba päris hea. Aga nagu ikka, kui on päris hea, võib tekkida mingi ülepinge kuhugi ja tekkis säärde väike ülepinge, mille tõttu muutis natuke ettevaatlikuks. Ja kuna asjad pole veel päris paigas, praegu on alles maikuu, kindlasti pole mõtet kiirustada," rääkis Laanmäe Vikerraadiole.

Pärast seda, kui ligi poolteist aastat tagasi lõppes tema koostöö treener Heino Puustega, on Laanmäe treeninud ilma kindla juhendajata. Nii Amsterdami Euroopa meistrivõistlustel kui ka Rio olümpial jäi finaaliuks 27-aastase Laanmäe ees suletuks, kuid eelmisel suvel viis ta isikliku rekordi 85.04-ni.

"Üksik hunt küll, aastatega olen õppinud end nii palju tundma, et tean täpselt ise, mis mul on vaja tehnilises osas muuta ja mida on mul vaja, et keegi jälgiks," selgitas Laanmäe. "Hetkel võin küll öelda, et tunnen enda keha ise kõige paremini ja nagu treeningute põhjal näha, siis see asi on toiminud ja midagi ma muutma ei ole hakanud. Mul on lihtsalt vaja oma tehnilised nüansid paika saada ja siis, ma usun, tuleb ka korralik tulemus."

"Ega sihid on kõrged. Tänapäeva odaviskemaailmas tuleb teha korralik tulemus ja tuleb suurelt mõelda, muidu pole väga midagi teha," lisas Laanmäe.

Augustis Londonis toimuvatele maailmameistrivõistlustele pääsemiseks tuleb meestel oda visata 83 m, Laanmäe peaeesmärk on aga tihedas konkurentsis MM-il kvalifikatsioonist edasi murda.

"Eelmine aasta suutsin kahel võistlusel visata üle 80 meetri, just mõlemal tiitlivõistlusel, kuigi edasi ei saanud ja väga napilt jäin välja. Tean ka täpselt, mille pärast see nii juhtus, et see tulemus oli 80 m alguses. Seda teades annab see mulle enesekindlust selleks aastaks, et mitte seda viga teha," lausus Laanmäe. "Ja nagu öeldakse, iga aastaga õpid järjest juurde, siis kindlasti selle aasta üks põhieesmärke on kvalifikatsioonist edasi saada ja üldises mõttes isiklikku rekordit parandada. Kui kõik märgid näitavad seda, siis miks mitte. Maailmatase on kõrge, alla 85 meetri suurt teha ei olegi."