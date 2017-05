WADA sunnib Isinbajeva Venemaa antidopingust lahkuma

Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri (WADA) sõnul on Venemaa dopinguvõitluses töös arenenud, kuid palju tööd seisab veel ees ja üks olulisemaid samme on Venemaa antidopinguorganisatsiooni (RUSADA) juhi Jelena Isinbajeva ametist vabastamine.

Venemaa suhtes on juba mõnda aega üleval tugevad kahtlused riikliku dopingupoliitika ajamises ja seetõttu on alates 2015. aastast nende sportlased rahvusvahelistelt võistlustelt eemale jäetud. WADA teatel on Venemaal vaja täita veel neli olulist nõudmist ning seejärel pääsevad nende sportlased suure tõenäosusega taas võistlema.

Detsembris määrati kahekordne teivashüppe olümpiavõitja Isinbajeva RUSADA juhiks, WADA-le see liigutus aga üldse ei meeldinud, kuna venelanna oli üks suuremaid kriitikuid Venemaa leeris, kes polnud nõus Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) otsusega jätta venelased rahvusvahelistelt võistlustelt – muuhulgas ka Rio olümpiamängudelt – kõrvale.

"Venemaa mängib meiega. Isinbajeva pukkipanekuga näitasid nad sisuliselt meile keskmist sõrme," ütles WADA endine juht Dick Pound Reutersile.

Venemaa arengutest ettekande teinud uurimiskomisjoni juht Rob Koehler kinnitas WADA juhatusele, et Isinbajeva lahkub 31. maist.

Veel nõuab WADA, et dopingukütte lubataks suletud linnadesse, kus sportlased on end seni testijate eest varjata saanud, lisaks tahetakse ligipääsu sportlaste bioloogilistele passidele ning seda, et Venemaa juurutaks huvide konflikti tegutsemisviisi.

Koehleri sõnul tegeleb Venemaa kõikide nõuetega ning nad on lähedal nende täitmisele. Kui kõik nõuded on täidetud, saab RUSADA taas ise dopingukontrolle teostama hakata.