Klubijalgpalli pidupäeval selgitatakse parim võistkond penaltilöömises

Betsafe penaltilahingust saab osa võtta 32 klubi, viimase seisuga on oma osavõtust märku andnud juba 30 võistkonda.

Auhinnad on väga väärtuslikud: Eesti parim klubi penaltilöömises saab endale uueks hooajaks 1500 euro väärtuses mänguvorme või varustust. Teise koha omanik võidab mängupalle 750 euro väärtuses ning kolmanda koha klubi saab enda kasutusse 500-eurose kütusekaardi.

Penaltilahing algab Sportland Arenal esialgse ajakava järgi kell 13. Võistlus algab alagrupiturniiridega ning tipneb finaalmängudega. Ühest klubist on oodatud osa võtma neljaliikmeline koosseis kolme mängija ja ühe väravavahiga, kes on registreeritud klubi võistkonda käesoleva hooaja meistrivõistlustel.

27. mail toimuval klubijalgpalli pidupäeval ja karikafinaalide päeval algavad tegevused kell 12, mil A. Le Coq Arena kõrval avatakse festivaliala.

Klubijalgpalli pidupäeva külaliseks on Ida-Tallinna Keskhaigla, kelle telkides on võimalik oma tervist kontrollida. Lapsed saavad lõbutseda batuutidel ja avatud on meisterdamise õpituba. Lisaks on festivalialal ka Betsafe täpsuslöökide ala. Samuti on avatud jalgpalliturg ning toimub suur publikuvõistlus.

27. mail kell 13 antakse A. Le Coq Arenal avavile naiste karikavõistluste finaalile, kus kohtuvad Pärnu JK ja JK Tallinna Kalev. Meeste finaal Evald Tipneri karikale algab kell 16, kui võitja selgitavad FCI Tallinn ja Tartu JK Tammeka.