Flora võõrustab tänases telemängus tiitlikaitsja FCI Tallinna

FC Flora krooniti Eesti meistriks viimati 2015. aastal, möödunud hooaeg lõpetati neljanda kohaga. Üllatavalt sarnaselt on kulgenud FCI Tallinna saatus: mullu esmakordselt Premium liiga võitnud meeskond alustas uut aastat raskelt ja hetkel ollakse tabelis neljandad. FC Levadiast ja FC Florast, kes on kogunud juba 29 punkti, jääb Lasnamäe meeskond maha juba 12 punktiga. Kahe tiimi vahele mahub veel 23 punktiga Nõmme Kalju FC.

Kaks meeskonda läksid tänavu esmakordselt vastamisi Superkarikas, kui FCI Tallinn kehtestas end 5:0 võiduga. Liiga avaringi kohtumine lõppes 21. aprillil Lasnamäel aga Flora 1:0 võiduga.

FCI Tallinna ridades peab kohtumise kaartide tõttu vahele jätma Pavel Dõmov.

Mängu kohtunik on Kristo Tohver, keda abistavad Sten Klaasen ja Neeme Neemlaid. Neljas kohtunik on Grigori Ošomkov.

Mängueelsed kommentaarid:

FC Flora juhendaja Arno Pijpers: "Meeskond on praegu võitude seerial ja selleks, et seda jätkata, peame olema väga keskendunud."

Poolkaitsja Zakaria Beglarishvili: "Tulemas on mäng tugeva meeskonna vastu. Meeskond on selleks valmis ja annab endast kõik. Loodan, et tuleb väga palju pealtvaatajaid."

FCI Tallinna peatreener Aleksandr Pushtov: "Soovime võtta revanši kaotuse eest esimeses ringis ning peatada vastase kaotusteta seeriat."

Paremäär Aleksandr Kulinitš: "Flora on hea vastane, kuid hirmu me tema ees ei tunne. Kavatseme võidu nimel anda endast 100%!"