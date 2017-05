Mängu käik:

Kontaveit - Halep 2:6, 4:6

0:1 Halepil õnnestus kohe Kontaveidi serv murda. Kontaveit läks enda servigeimis 30:0 juhtima, aga tegi siis mõned lihtvead ja Halep võitis neli punkti järjest.

0:2 Halepi servil võitis küll esimese punkti Kontaveit, kuid Halep võitis seejärel neli punkti järjest ja hoidis kindlalt servi.

0:3 Kontaveit on täna teinud eelmiste mängudega võrreldes märksa rohkem lihtvigu, Halep murdis probleemideta eestlanna servi.

1:3 Kontaveit läks Halepi servil 40:0 juhtima. Halep kaitses kaks murdepalli ära, aga lõpuks suutis Kontaveit siiski rumeenlanna servi murda.

1:4 Kontaveit läks enda servil 30:0 juhtima, Halep võitis kolm punkti järjest ja läks ise 40:30 ette, aga Kontaveit viigistas seisu. Halep teenis veel kaks murdepalli ja suutiski taas Kontaveidi servi murda.

1:5 Halep ei loovutanud sel korral enda servil Kontaveidile punktigi.

2:5 Halepil oli kaks settpalli, aga Kontaveit suutis siiski servi hoida.

Kontaveit kutsus pausi ajal treener Glenn Schaapi väljakule, kurtes, et ei suuda palli kontrollida. "Pead tegema, millest rääkisime. Lihtsalt rahune," ütles Schaap. "Rääkisin sulle enne, et täna on tuuline ja tuul keerutab. Püüa nendes tingimustes endast parim anda."

2:6 Halep suutis neljandal settpallil esimese seti võidu kindlustada.

Kontaveit tegi esimeses setis 19, Halep 11 lihtviga. Äralööke sai Kontaveit kirja kuus ja Halep seitse.

0:1 Kontaveit läks enda servil 30:15 juhtima, aga Halepil õnnestus siiski taas eestlanna serv murda.

0:2 Halep võitis kindlalt enda servigeimi.

1:2 Halep läks Kontaveidi servil 40:15 juhtima, kuid Kontaveiti võitis siis neli punkti järjest ja hoidis servi.

1:3 Halep hoidis kindlalt servi.

1:4 Kontaveit juhtis enda servil 30:0, kuid Halep võitis kolm punkti järjest ja teenis murdepalli. Kontaveit viigistas küll seisu, aga Halep sai veel ühe murdepalli ja kasutas selle ka ära.

2:4 Kontaveit vastas ka omalt poolt servimurdega.

3:4 Kontaveit on parema hoo leidnud, eestlanna hoidis kindlalt servi.

3:5 Halep läks enda servil 40:0 juhtima, aga Kontaveit viigistas seisu ning Halep tegi siis topeltvea, andes Kontaveidile murdevõimaluse. Halep suutis selle aga ära kaitsta ja võitis ikkagi enda servigeimi. Kontaveit komistas viimasel punktil ja väänas kergelt hüppeliigest.

4:5 Tundub, et õnneks see kukkumine suurt jälge ei jätnud, Kontaveit hoidis servi.

Pukikohtunik ütles Kontaveidile, et treener juhendab teda tribüünilt - mis on keelatud - ja talle ei meeldi see, Kontaveit vastas, et tal pole aimugi, millele kohtunik viitab.

4:6 Halep teenis enda servil kaks matšpalli, aga Kontaveit näitas suurepärast seisu ja suutis seisu viigistada. Kolmanda matšpalli kasutas Halep siiski ära ja võitis tund ja 20 minutit kestnud kohtumise.

Enne mängu:

21-aastane eestlanna on endast neli aastat vanema Halepiga ühe korra mänginud, paar kuud tagasi Miami turniiril jäi ta alla 3:6, 0:6. Siis aga mängiti kõva kattega väljakul, Roomas mängitakse liival.

Kontaveit pääses Roomas põhiturniirile läbi kvalifikatsiooni, kus sai kaks rasket võitu. Põhiturniiri avaringis alistas ta 6:3, 6:4 samuti valikvõistlustelt alustanud sakslanna Andrea Petkovici (WTA 78.), teises ringis oli kindlalt 6:4, 6:0 maailma esireketist, sakslanna Angelique Kerberist ning kolmandas ringis oli 6:1, 6:1 parem horvaatlanna Mirjana Lucic-Baronist (WTA 22.).

Avaringis vaba olnud Halep alistas teises ringis 6:4, 6:4 sakslanna Laura Siegemundi (WTA 32.) ja kolmandas ringis sai ta 6:1, 4:6, 6:0 jagu venelanna Anastassia Pavljutšenkovast (WTA 17.).

Halep on võitnud järjest kaheksa mängu, eelmisel nädalal triumfeeris ta teist aastat järjest kõrgetasemelisel Madridi turniiril. Kontaveit on aga märtsikuust olnud suurepärasest hoos, olles enda viimasest 20 matšist võitnud 15 – mäletatavasti jõudis ta Bielis finaali ja Stuttgardis veerandfinaali. Nii tugeva tasemega turniiril nagu Roomas pole Kontaveit varem veerandfinaali jõudnud.

"Halep on väga heas vormis," tunnistas Kontaveit ERR-ile. "Usun, et olen meie eelmisest omavahelisest matšist mingid järeldused teinud. Mul pole midagi kaotada ja lähen endast parimat andma."

"Mängisin temaga Miamis, see polnud lihtne, see oli keeruline matš," meenutas Halep ainsat kohtumist eestlannaga. "Aga ma olin siis väga tugev. Ma ei tea, kuidas ta liival mängib, kuid me oleme veerandfinaalis, siia jõudmiseks peab mängima head tennist. Ootan rasket matši, aga usun, et mul on šansid võitmiseks."