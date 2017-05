Kontaveit mängib täna Roomas maailma neljanda reketiga

21-aastane eestlanna on endast neli aastat vanema Halepiga ühe korra mänginud, paar kuud tagasi Miami turniiril jäi ta alla 3:6, 0:6. Siis aga mängiti kõva kattega väljakul, Roomas mängitakse liival.

Kontaveit pääses Roomas põhiturniirile läbi kvalifikatsiooni, kus sai kaks rasket võitu. Põhiturniiri avaringis alistas ta 6:3, 6:4 samuti valikvõistlustelt alustanud sakslanna Andrea Petkovici (WTA 78.), teises ringis oli kindlalt 6:4, 6:0 maailma esireketist, sakslanna Angelique Kerberist ning kolmandas ringis oli 6:1, 6:1 parem horvaatlanna Mirjana Lucic-Baronist (WTA 22.).

Avaringis vaba olnud Halep alistas teises ringis 6:4, 6:4 sakslanna Laura Siegemundi (WTA 32.) ja kolmandas ringis sai ta 6:1, 4:6, 6:0 jagu venelanna Anastassia Pavljutšenkovast (WTA 17.).

Halep on võitnud järjest kaheksa mängu, eelmisel nädalal triumfeeris ta teist aastat järjest kõrgetasemelisel Madridi turniiril. Kontaveit on aga märtsikuust olnud suurepärasest hoos, olles enda viimasest 20 matšist võitnud 15 – mäletatavasti jõudis ta Bielis finaali ja Stuttgardis veerandfinaali. Nii tugeva tasemega turniiril nagu Roomas pole Kontaveit varem veerandfinaali jõudnud.

"Halep on väga heas vormis," tunnistas Kontaveit ERR-ile. "Usun, et olen meie eelmisest omavahelisest matšist mingid järeldused teinud. Mul pole midagi kaotada ja lähen endast parimat andma."

"Mängisin temaga Miamis, see polnud lihtne, see oli keeruline matš," meenutas Halep ainsat kohtumist eestlannaga. "Aga ma olin siis väga tugev. Ma ei tea, kuidas ta liival mängib, kuid me oleme veerandfinaalis, siia jõudmiseks peab mängima head tennist. Ootan rasket matši, aga usun, et mul on šansid võitmiseks."