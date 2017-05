Sokk: peame meeskondlikult mängima

Sündmuste käiku domineeris kuni viimaste minutiteni Rapla, kuid lõpuks said tallinlased oma tahtmise. "Kõige tähtam on võit," ütles Kalev/Cramo tagamängija Sten-Timmu Sokk ERR-ile. "Finaalseerias pole vahet, kuidas sa võidad. Täna andsime kohe alguses initsiatiivi ja kontrolli käest ära. Rapla sai hea tunde sisse ja finaalides hakkavad ka närvid mängima. Au Raplale, kes mängis hästi ja oli võidule lähedal. Nad viskasid lõpus kaks kolmest vabalt kohalt mööda, meie panime omad visked aga ära. Seega kogemused ka maksvad."

Kalev/Cramo võib tiitli kindlustada esmaspäeval samuti Raplas. "Seeria pole läbi, nad ei anna niisama lihtsalt midagi," sõnas Sokk. "Meil on tänavu omad nõrkused ja seetõttu pole me neist peajagu üle. Meile on põhiviisiku mehi ära läinud ning Gregor Arbet on pool hoaega eemal olnud. Aga oleme võimelised ka neljanda kohtumise siin võitma, kuid selleks peame meeskondlikult mängima."