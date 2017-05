Varrak: olime lõpus kindlamad

"Olime lõpus kindlamad, kuigi sellistes kohtumistes võib ka õnnefaktor mängu tulla," ütles Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak ERR-ile. "Sundisime nad rasketele visetele ja ise realiseerisime oma olukorrad ära. Aga sellegipoolest oli väga raske mäng."

Varrak tunnistas, et Rapla tuli mängule parema emotsiooniga. "Rapla oli ilma pallita olukordades meist viis-kümme protsenti agressiivsem," analüüsis Varrak. "Lahtised pallid, lauavõitlus ning kiirünnakusse ja kaitsesse jooksmised õnnestusid neil. Nad tahtsid rohkem, meie aga läksime neid talendi pealt võitma."

Varrak lisas, et tema hoolealused ei pidanud ka oma mängujoonisest täielikult kinni. "Eksisime palju taktikaliselt," sõnas Varrak. "Ma ei hakka vigu välja tooma, kuid ühe elemendi eksimuse pealt said nad 20 punkti, mida on palju."

Siiski leidus Varrakul hoolealuste aadressil ka kiidusõnu. "Me ei hakanud kordagi paanitsema, vaid jäime endale kindlaks," lausus Varrak. "Võtan selle eest võistkonna ees mütsi maha."