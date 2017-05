Tallinn GP enduro stardis on mitmeid tiitlivõistluste medaliomanikke

27.-28. mail Tallinnas ja selle ümbruses sõidetav rahvusvaheline endurovõistlus Tallinn GP toob starti väga nimeka seltskonna, kes on teinud häid tulemusi Euroopa-ja maailmameistrivõistlustel ning teistel suurvõistlustel. Järgmisel nädalavahetusel stardib Tallinn GP'le Eesti ja lähinaabrite paremik ja võistlust on võimalik muuhulgas jälgida ka Tallinna linnas, Lasnamäel sõidetaval katsel.

Nimekatest sportlastest rääkides saame alustada Aigar Leokiga, kes tuli 2013. aastal enduro maailmameistrivõistlustel hõbedale, aasta varem oli ta saanud pronksi. Aigar kuulub ka nende sportlaste hulka, kes on tulnud enduro Euroopa meistriks, kokku on Euroopa meistreid Tallinn GP'l stardis viis – lisaks Leokile veel Toivo Nikopensius, Rannar Uusna, Priit Biene ja Eemil Helander. Lisaks meistritiitlitele on Tallinn GP stardinimekirjas olevad sportlased toonud Euroopa meistrivõistlustelt mitmeid teist karva medaleid.

Selle aasta alguses elas terve Eesti kaasa Toomas Triisa võistlusele kuulsal Dakari maratonrallil, kui Triisa võitis selle raskeimas, Malle Moto klassis. Toomas Triisa on samuti Tallinn GP stardinimekirjas.

Tallinn GP 2017, mis toimub 27.-28. mail raames loetakse ka enduro Eesti meistri-ja karikavõistluste etapi punkte. Tallinn GP 2017 võistluskeskus, start ja finiš asuvad Lasnamäel, Tähesaju tänaval oleva Motoneti kaubamaja parklas.

Tallinn GP võistlusrada on ca 65 km pikk ja selle sees sõidetakse 3 kiiruskatset Tallinnas, Maardu linnas ja Jõelähtme vallas. Kokku sõidetakse kahel päeval Tallinnas ja selle lähiümbruses 6x3 kiiruskatset ja nädalavahetuse kogupikkuseks on 500 kilomeetrit. Publikule on kõige paremini jälgitav katse Lasnamäel, Neemiku tänava ja Narva maantee nurgal olev katse, kus on kommentaator, toitlustus ja väga head parkimis võimalused ning võistluste jälgitavus.