Sillamäe saatis ka Vnukovi minema, Ratnikov sai viimase võimaluse

"Me ei saa selliste mängijate enda juures hoidmist lubada," vahendas Soccernet.ee Sillamäe presidendi Aleksandr Starodubtsevi sõnu Vnukovi kohta, kellele ta heitis ette silmnähtavalt mänguisuta tegutsemist Narva Transi vastu.

Koos Vnukoviga vahepeal duublisse saadetud Ratnikov on esialgu meeskonnas alles. "Andsime talle veel viimase võimaluse. Me teame, et temaga on mitmeid probleeme, kaasa arvatud distsipliiniga. Aga ta on hingelt jalgpallur ja me oleme püüdnud teda kõigele vaatamata enda juures hoida," oli Starodubtsev avameelne.

Juuni teises pooles kavatseb Kalev palgata ärasaadetute asemele mõned uued mängijad. Peatreenerina jätkab duubli juhendaja Vadim Dobiža. Starodubtsevi sõnul ei ole klubil praegu raha uue treeneri palkamiseks.

Samas on Starodubtsev veendunud, et Sillamäe tuleb rahalisest kriisist välja.