Kontaveit matšist Halepiga: mul pole midagi kaotada

"Ma ei osanud tänaselt kohtumiselt midagi oodata," ütles Kontaveit ERR-ile. "Üritasin algusest lõpuni keskenduda ja oma asja teha. Pärast tundus küll üllatav, et nii ülekaaluka võidu sain. Olen rahul, sest mängisin kindlalt ja hästi ning tegin õigeid asju."

Kontaveit on Roomas jagu saanud viiest vastasest, teiste seas maailma esireketist, sakslannast Angelique Kerberist. "Olen igast mängust midagi õppinud ning kogemusi ja enesekindlust juurde saanud. Seetõttu on mu mäng ka julge," sõnas Kontaveit. "Meie senine töö on hakanud vilja kandma."

Kontaveit kohtub nüüd Halepiga, kellele ta aasta alguses Miamis kaotas 3:6, 0:6. "Halep on väga heas vormis," tunnistas Kontaveit. "Usun, et olen meie eelmisest omavahelisest matšist mingid järeldused teinud. Mul pole midagi kaotada ja lähen endast parimat andma."