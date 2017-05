Rootsi kõrgliigas jäetakse mäng kihlveopettuse kahtluse tõttu ära

Üleeile, teisipäeval võeti ühendust ühe AIK mängijaga (kelle nime pole veel avaldatud) ning talle pakuti suure summa raha, vastutasuks pidanuks mängija alla oma võimete mängima. Kolmapäeva õhtul võttis mängija ühendust Rootsi jalgpalliliiduga, kes võttis ise ühendust mõlema klubi esindajate ja politseiga. Asja on asunud uurima politsei, vahendas Soccernet.ee.

"Asi pole ainult ühes mängus, see on väga tõsine rünnak ja mõjutusvõte kogu Rootsi jalgpalli suunas. Me ei kavatse ealeski aktsepteerida kihlveopettusi ning seetõttu suhtume asja täie tõsidusega," sõnas jalgpalliliidu president Hakan Sjöstrand. "Mängu tulemus otsustatakse väljakul, mitte kolmandate osapoolte mõjutuste abil. Toetudes meile teada infole, siis ei saa garanteerida, et IFK Göteborgi ja AIK vaheline mäng võiks olla pettusevaba - mäng, mille tulemus otsustatakse väljakul," lisas Sjöstrand.

Mängu uut toimumisaega pole veel avalikustatud.