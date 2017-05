Vanameister Maasikmets avaldas Mulgi rattamaratoni favoriidi

Mullune Mulgi rattamaratoni võitja Alges Maasikmets lubab stardis olla ka selle nädala laupäeval, kuid tunnistab ausalt, et potentsiaalsed liidrid on tema jaoks püüdmatud.

Kokku on Maasikmetsal seni Mulgi rattamaratone võita õnnestunud viiel korral. „Mina sõidan nagu jõuan, aga võidust endast jääb tänavu ilmselt vajaka. Nagu eelmine etapp näitas, siis esimesed on tänavu ikka peajagu üle, sealt on juba päris keeruline end välja nihverdada. Gert Jõeäär on kindlasti üks favoriit, kui lätlane Dmitri Sorokin talle just peavalu põhjustama ei tule,“ ennustas kolmapäeval trassiga põhjalikult tutvumas käinud rattur.

„Nagu korraldajad lubasid, siis on trassil sel aastal päris palju uut, mis on huvitav. Tuleb kiire rada, mille raskus või lihtsus on väga individuaalne.“

Maratoni peakorraldaja Kristjan Kivistiku sõnul on rajaga tõesti palju vaeva nähtud ja ette on tulnud ka mõningaid ootamatusi. Nimelt avastas ta kolmapäeval trassi 38 kilomeetrilt halbade kavatsustega inimese kaevatud augu, mille ette oli veeretatud palk. „Ma ei mõista, kes soovib spordisõpradele halba ja näeb selle nimel nii palju vaeva. Kui kellelgi on vihjeid teo toime pannud isiku kohta, siis on see info väga teretulnud. Hoolitseme selles eest, et rada oleks korralikult märgistatud, sõitjatele ohutu ning hoiame sellel nüüd veel eriti kiivalt silma peal,“ sõnas Kivistik.

Maasikmets loodab korraldajate valvsusele. „Inimesi on erinevaid, neid jätkub igale poole. Olen kuulnud, et näiteks on raja märgistust muudetud või see üldse maha võetud. Ilmselt siis on ka selliseid, kes auke kaevavad. Reeglina käib ilmselt mootorratas või ATV raja enne võistlust siiski läbi ja kontrollib kõik üle. Kui on mingi uus oht, siis saab õnnetuste vältimiseks selle märgistada või kas või inimese sinna kõrvale hoiatama panna.“

Lisaks individuaalse tulemuse tegemisele läheb Alges Maasikmets n-ö tulle ka oma võistkonna Team Amps eest, mis asub pärast esimest Bosch Eesti Maastikurattasarja etappi üldjärjestuses seitsmendal positsioonil.

„Käime nagunii ühiselt treenimas ja sõitmas,“ selgitab rattur vajadust kogu sarjal tiimiga osalemist. „Eks see osasid motiveerib ikka ka, tuleb läbi sõita, ei saa nii kergelt kõrvale astuda. Eks igaüks sõidab vastavalt oma võimetele ja soovile, mingit kohustust peale panna ei saa, aga tulemus sõltub alati peaasjalikult esimesest ja neljandast mehest,“ tõdes Maasikmets.

17. Mulgi Rattamaratoni avapauk kõlab 20. mail Viljandi kesklinnas Vaksali tänaval täpselt südapäeval. Kell 12.10 toimuvad lastesõidud, mis on kõikidele noortele rattasõpradele tasuta. Kell 13.30 stardivad noorte- ja matkasõidul osalejad.