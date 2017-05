M-Sport on valmis Ogier' aitamiseks tiimikäske rakendama

"Ma tahan võita meistritiitlit sõitjate arvestuses ja see on parim võimalus, mis mul on olnud," kirjeldas ta MM-sarja hetkeseisu. "Kui ma pean seda tegema [kasutama meeskonnakäskusid], siis ma seda teen."

M-Sporti valitsevast maailmameistrist sõitja Sebastien Ogier on hetkel 102 punktiga sarja üldliider, aga jäi eelmisel etapil Argentinas alla nii Ott Tänakule kui ka Elfyn Evansile. MM-sarja kokkuvõttes on Tänak neljas ja Evans kuues. Ogier' lähemad ohustajad on Jari-Matti Latvala (Toyota) ja Thierry Neuville (Hyundai).

"Kui ma arvan, et seda on ohutu teha - arvestades, kuidas sõitjad paiknevad võrreldes rivaalidega - ja mul tuleb seda teha, siis ma ei kõhkle - teen seda," kinnitas inglane väljaandele Autosport.

Kui Wilsonilt seepeale küsiti, kas ta käituks vastavalt ka siis, kui Tänak või Evans vajaks Ogier' abi, vastas tiimipealik: "Ma arvan, et see on viimane küsimus, kas pole? Ma olen kindel, et Seb ei oleks selle üle õnnelik, kuid kui asjad pöörduksid ja Otil oleks parim šanss, siis pean nii tegema."

"Vaadakem tõele näkku: ma pidin samamoodi käituma Carlose [Sainziga] ja Coliniga [McRaega]," jätkas Wilson. "Kui me sellisesse olukorda jõuame, siis see on suurepärane positsioon, kus olla. Jah, see poleks parim osa sellest tööst ja keeruline on toimetada, aga seis iseenesest oleks suurepärane."

Prantslase eelmine tööandja Volkswagen eelistas meeskonnakäskudest hoidumist, kuigi Ogier võitis aastatel 2013-2016 neli MM-tiitlit järjest.