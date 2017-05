ERR Portugalis | Järveoja: korraldajad on teid päris palju remontinud

"Varem oli ta küll lõunas, aga nüüd juba kolmas aasta on siin põhjas," lausus Järveoja intervjuus ERR-ile. "Suhteliselt tuttavad teed. Okei, sel aastal on palju uusi teid ja palju katseid on ka tagurpidi, aga olustik on teada. Midagi väga üllatavat vast ei ole, aga eks paistab, mis need katsed sel aastal toovad."

"Sel aastal on korraldajad päris palju teid remontinud. On neid üsna siledaks teinud. Küsimus ongi, mis nad teisel läbimisel teevad, kui palju nad rööpasse lähevad. Varasemad aastad on näidanud, et teed lähevad teiseks läbimiseks üsna katki. See on jällegi küsimärk, mis ralli ajal selgub."

Järveoja sõnul proovibki korraldaja juba üht katset pisut veel parandada, aga sel on omad ohud. "See ei ole hea, sest siis võivad legendis tulla ettearvamatud muutused. Aga eks paistab - suurt draamat ei ole!"

"Me oleme mõlemad sellise sportliku suhtumisega, et läheme igale rallile võimalikult kiiresti sõitma ja võiks öelda, et võidu peale. Aga mõni ralli sobib sõitjale paremini ja mõni vähem. Ma usun, et järgnevad rallid võiks kindlasti kõik sobida."