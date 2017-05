ERR Portugalis | Tänak: pinnas tundub pehme, võib tulla üllatusi

"Meil oli üks amort, mida ma ei olnud varem kasutanud. Üritasin natuke mõista," lausus Tänak pärast katse neljandat ehk viimast läbimist ERR-ile. "Proovisime erinevaid seadistusi, et saada aru, kuidas ta töötab. Et vähe omale arusaama tekitada."

Võistlusradade kohta tõi eestlane välja, et Portugalis on suhteliselt palju sadanud. "Pinnas tundub väga pehme ja üllatusi võib ette tulla. Mingid kohad on suht suured kivid maa sees ja need võivad hakata välja tulema. See on selline asi, mida on raske ette näha. Aga üldiselt on teed nagu ikka, enamus on küll vastupidi või mõned uued lõigud, aga üldiselt suht sama mis siiani."

Ilmaprognoos aga jätkuvat sadu ei ennusta. "Hetkeseisuga lubab tervet rallit kuiva. Selle koha pealt peaks lihtne olema. Ilmselgelt seda puhastamist on, aga mul peaks parem olema kui esimesel kolmel. Eks näis, mis tuleb. Mingid kohad puhastavad rohkem, mingid pehmemad kohad on okei eespool startida."

"Eks me kõikidel rallidel üritame head tulemust teha ja punkte koguda," ütles Tänak. "Eks näis, mis tulema hakkab. Aga tahaks loota, et kõik toimib ja omal peaks ka kruusa peal suht okei tunne olema."