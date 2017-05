Noor Monaco meeskond kindlustas Prantsusmaa meistritiitli

Monaco selle hooaja särav noor ründetäht Kylian Mbappe avas 19. minutil skoori ja lõppseisu vormistas kolmandal üleminutil Valere Germain. Liigatabelis kasvas Monaco edu PSG ees kuuele punktile ehk pealinnaklubil pole enam mingit lootust neid püüda.

Monacole tõi sel hooajal edu eelkõige atraktiivne ründemäng. Lisaks 18-aastase Mbappe talendi avanemisele on meeskonnas kogenud Radamel Falcao ning neid toetavad tagantpoolt Portugali lootus Bernardo Silva ja noor Prantsusmaa koondislane Thomas Lemar. Kõik see on kajastunud juba 104 liigaväravas.

Meistritiitel tõstis Monaco Prantsusmaa liiga professionaalsel ajastul jagama koos Nantes'iga kolmandat kohta. Mõlemal on nüüd kaheksa esikohta. Ettepoole jäävad üksnes St. Etienne kümne ja Marseille Olympique üheksaga.

"PSG on harjunud meistritiitlitega, see on loogiline," lausus Monaco peatreener Leonardo Jardim. "Kuid meie võitsime tiitli üle hulga aja ja see on saavutus. Nüüd on aeg tähistada."

Euroopa üks enimsoovitud noori mängumehi Mbappe lisas: "Me täitsime eesmärgi, suutsime end PSG-st ja Nice'ist ohutuses kauguses hoida. Nad sättisid enamiku hooajast tempot, kuid me pidasime vastu."