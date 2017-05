Anett Kontaveit intervjuus WTA lehele: ma tahan kõiges võistelda

"Ma olen juba praegu mõned eesmärgid täitnud. Esimene oli saja parema sekka jõudmine, seejärel 70 parema sekka pääsemine," lausus Kontaveit. "Ülejäänud hooaja puhul ütleksin Top 30."

Kontaveit peab oma lemmikturniiriks USA lahtiseid, kuid väljakukatete osas kindlaid eelistusi pole. "Ma armastan US Openi atmosfääri. See on väga lihtne ja vaba. Mulle see õhkkond meeldib," ütles Eesti esireket.

"Mulle meeldib mängida murul, kuid mul pole midagi ka savikatte vastu. Kui ma tunnen end mugavalt või enesekindlalt, siis pole kattel ega väljas või sees mängimisel tähtsust."

Oma praegust edu põhjendab Kontaveit hea hooaja ettevalmistusega. "Ma töötasin kõvasti, kuid enesekindluse saavutamine võttis aega. Kui hakkasin rohkem mängima, loksus kõik paika ja see aitaski," selgitas eestlanna.

"Ma arvan, et asi peitub tillukestes detailides. Teadlikult ma midagi täiesti erinevat ei tee, aga enesekindlus aitab kõvasti. Kui võidad mõned mängud ja ületad raskeid hetki, siis tuleb kõik järgnev lihtsamalt."

Kontaveit tähtsustas vaimse poole olulisust. "Ma ei usu, et mul oleks kunagi olnud motivatsioonist puudu olnud, kuigi raske öelda. Minu jaoks peab parima tennise mängimiseks kõik paigas olema. Peab olema heas seisus nii füüsiliselt kui ka vaimselt."

Võitlusjanu ei jäta teda maha ka väljakult eemal olles. "Ma tahan kõiges võistelda. Ma ei oska midagi konkreetset nimetada, aga tahan võita kõiges, mida ette võtan. Mul on ka komme asju võistluseks pöörata, et oleks huvitavam," tunnistas 21-aastane tennisist.

Kontaveit treenib nii siin kui seal ja on teatava üksiolemisega harjunud. "Mõnikord Eestis, kuid ka Šveitsis. Kõik sõltub, mis faasis hooaeg on. Turniire on palju. Nii et kui ees ootab pikk lennureis, siis targem on minna varem ja kohapeal treenida."

"Mõnikord reisib ema minuga kaasas. Samuti on mul treener. Ma ei ütleks, et see on üksildane, sest me oleme sellega harjunud. Ma olen alati olnud olukorras, kus pean olema üksi, sest mul pole kunagi olnud suurt tiimi või palju kaasmaalastest mängijaid. Ma arvan, et olen sellega harjunud."