VIDEOD | Kontaveit sai Roomas ka järgmisest vastasest hõlpsalt jagu

Esimeses setis oli Kontaveidi ülekaal veenev. Ta põrutas vaid 14 minutiga juhtima 5:0 ja pärast Lucic-Baroni meditsiinilist pausi suutis ka horvaaditar ühe geimi võita, kuid see jäi avasetis tema ainsaks.

Teine sett algas väga pika geimiga, kus Kontaveit realiseeris alles kuuenda murdepalli. Seejärel tal aga erilisi probleeme ei tekkinud. Taas suutis 35-aastane vastane võita vaid ühe geimi ja Kontaveidil kulus mängu võitmiseks 55 minutit.

Järgmises ringis ootab teda maailma neljas reket Simona Halep või venelanna Anastassija Pavljutšenkova (WTA 17.).

Statistika (Kontaveit - Lucic-Baroni):

Ässad 3 - 1

Topeltvead 0 - 5

Esimese servi õnnestumise % 58 - 53

Punkte esimesest servist (%) 81 - 57

Punkte teisest servist (%) 73 - 28

Murdepallid 5/13 - 0/0

Kogupunktid 58 - 31

Vaata võidupunkti:

Kontaveit is first through to @InteBNLdItalia Quarterfinals!



Cruises past Lucic-Baroni 6-1, 6-1! pic.twitter.com/rJeX2yx1F8 — WTA (@WTA) May 18, 2017

Vaata hetki mängust:

What a return!



Kontaveit takes a decisive lead in the first set! #ibi17 pic.twitter.com/8THIOKGIsG — WTA (@WTA) May 18, 2017

Kontaveit seals the first set with an ace! #ibi17 pic.twitter.com/yPFiAx5NqJ — WTA (@WTA) May 18, 2017

Konteveit chases down the drop shot and caresses the ball into the corner! ???? #ibi17 pic.twitter.com/XFSXFmgLIB — WTA (@WTA) May 18, 2017

Kontaveit seals the double break!



She's just two games away from a big win! #ibi17 pic.twitter.com/QPvOkG7mL5 — WTA (@WTA) May 18, 2017

Enne mängu:

21-aastane eestlanna ja temast koguni 14 aastat varem konkurent ei ole tippturniiridel seni kohtunud. Roomas on Lucic-Baroni saanud jagu tšehhitar Lucie Safarovast ja venelannast Maria Šarapovast, seejuures viimane andis talle vigastuse tõttu loobumisvõidu.

Karjääri jooksul kolm WTA turniiri võitnud Lucic-Baroni paistis hästi silma tänavu jaanuaris Austraalia lahtistel, kus lülitas konkurentsist nii poolatar Agnieszka Radwanska kui ka tšehhitar Karolina Pliškova ja pidi alles poolfinaalis tunnistama hilisema võitja Serena Williamsi paremust.

Tema eelmised sarnased saavutused jäid karjääri algusaegadesse eelmise sajandi lõpus: 1999. aastal jõudis ta poolfinaali ka Wimbledonis ja aasta varem võitis Austraalia lahtised naispaarismängus.