Manchester United mängis järjekordselt viiki

Kohtumine tulemus ei olnud tabeliseisu arvestades enam Jose Mourinho hoolealustele oluline, sest igal juhul lõpetatakse hooaeg viienda kohaga.

United on selle hooaja liiga suurim viigimeister ja tänase mänguga kindlustati ka see, et keegi neist selles arvestuses enam mööda minna ei saa. 37-st liigakohtumisest on mängitud viiki 15.

Ühe punkti teeninud Southampton on 46 punktiga kaheksas, aga neid võivad tagant ohustada veel West Bromwich Albion, Bournemouth ja Leicester City.