Kaspar Lees: peale 45. minutit mängu kui sellist ei olnudki

"Juba teist mängu järjest ei suutnud me positsioonirünnakul nende agressiivse kaitse vastu toimima saada," tunnistas kaotajate poolelt Kaspar Lees Vikerraadiole. "Nad said see mäng väga suure edu ja me sellest ei toibunudki."

"Tulid alguses suure mahviga peale, nende väravavaht töötas taga hästi. Kuigi me üritasime, ei andnud alla ja suutsime poolaja lõpuks veel kolme peale saada, aga teine poolaeg jätkus samas vaimus. Nii läkski, nad olid seekord tugevamad."

Enne teise poolaja algust oli Kehra plaan oma taktikast kinni pidada. "Üritasime oma rünnaku käima saada, millest olime viimastel mängudel palju rääkinud ja kaitses nende liidreid peatada. Eelkõige siis leegionäre. Aga ei toiminud ja nii see vahe kärises teise poolaja alguses suureks tagasi. Peale 45. minutit mängu kui sellist ei olnudki. Kuigi tõesti üritasime, aga ei tulnud."