Lillsoo: Serviti mängis ikka päris robustset kaitset

Kaotajate peatreener Indrek Lillsoo tõi välja, et seeria kolmandas ja neljandas mängus pani Serviti võrreldes varasemaga kaitses juurde. "Nad mängisid ikka päris robustset kaitset. Me ei olnud selle kaitse vastu valmis mängima," tunnistas Lillsoo intervjuus ETV-le. "Väga rahul ei ole ka sellega, et lastakse väga jõhkralt mängida. Aga järelikult tuleb ise ka samaga vastata. Selleks me täna võimelised ei olnud."

Võitjate mängumees Henri Hiiend ütles, et seeria oli päris hea. "Et eelmine mäng Kehras kaotasime - lagunesime ära... Aga üldiselt oli meil kaitse väga hea ja saime selle pealt hästi rünnata," sõnas ta.

"Saime päris palju kiirrünnakuid ja poolkiireid. Jõudsime joosta. Meil on ka natuke pikem pink kui neil. Saime piisavalt vahetusi teha," jätkas Hiiend, kuid ei nõustunud seeriat lihtsaks nimetama. "Pidime ikka vaeva nägema. Seerias ei tule ükski mäng lihtsalt."