Rainer Vassiljev: oleme värskemad kui aasta tagasi

Reedest pühapäevani mängitakse kolmel korral Hispaaniaga, pühapäeva õhtul ootab mäng Venemaaga, kellega minnakse vastamisi ka nädal aega hiljem MM-valikturniiri viimases kohtumises.

Eelmisel nädalal sai rahvusmeeskond võõrsil kolm võitu Portugali üle. Mänguaega teenisid paljud erinevad mehed ja koondise treeneri Rainer Vassiljevi sõnul on meeskonna üldseis igati hea.

"Esmapilt kahe ja poole nädala osas ütleb küll, et oleme igapidi värskemad kui siin aasta aega tagasi," lausus Vassiljev intervjuus Vikerraadiole. "Kas siis värskus tuleb läbi selle, et mõned mehed grammike paremaks läinud, kel silm särab jälle rohkem - ma arvan, et seal on mõlemat mängus."

"Kuna meil on tihe graafik - mängime siin kolme päevaga neli mängu -, siis selge see, et jagame mängukoormust. Jagame ka mehi selliselt, kes saab üldse puhkepäeva ja piirdub ainult soojendusega," jätkas Vassiljev.

"Rollivahetusi on võib-olla mängudes vähem. On konkreetsed mängijad, kes konkreetses mängus kannavad vastutust. Ilmselt nii jagame, aga eesmärk on sama - sidemängijatega klappi parandada ja kõik muu: blokk, kaitse. Uued mehed, kes esmakordselt koondises on, saavad nõudmistega veel rohkem kohaneda."