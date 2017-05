Noorteturniiri patroon Anatoli Krikun annab Tartus trenne

Turniiril mängib 5 erinevas vanuseklassis 50 võistkonda, st üle 600 väikese palluri, kes pärit 6 riigist – Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Venemaalt ja Valgevenest. Kolmel päeval toimuva turniiri kohtumised peetakse tänavu kahes Tartu spordihallis – Tartu Ülikooli spordihoones ning Turu spordihoones.

Salva Basket Cup on tänavu esmakordselt palunud endale ka patrooni, kelleks on nimekas Eesti korvpallur Anatoli Krikun. Krikun tuli Nõukogude Liidu korvpallikoondise koosseisus 1967. aastal Euroopa meistriks, 1968. aastal Mehhiko suveolümpial ning 1970. aasta maailmameistrivõistlustel pronksile. Täna töötab korvpalliajalugu teinud mees noortetreenerina Soomes.

Et ka Tartus noortetöösse otseselt panustada, on Krikun nõustunud andma korvpallitunde BC Tartu Pallitrennide lastele. Isikliku lähenemise osaliseks saavad sel kevadel treenimist alustanud grupid Tartu venekeelsetes koolides, Annelinna Gümnaasiumis ja Puškini Koolis, ning sügisel alustanud grupid Salme tänaval ning Veeriku koolis.

"See, et Anatoli Krikun nõustus meie noorteturniiri Salva Basket Cupi patrooniks tulema, on väga uhke tunne," rõõmustab Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi noortekorvpalli juht Gert Prants."Tegu on teeneka mängija ja treeneriga, kellel laialdane kogemustepagas. See, et Tartusse tulek tema tiheda graafikuga sobib ning et leidub aega ka Tartu lastele ja treeneritele õpetussõnu anda, on suurepärane võimalus. Kõigil meie treeneritel on kindlasti Anatoli Krikunilt palju küsida," lisas Prants.

Salva Basket Cup alustab esimeste mängudega juba reede hommikul kell 9 nii TÜ spordihoones kui ka Turu tänaval. Üritus saab ametlikult avatud reede õhtul kell 18.00 toimuval pidulikul avamisel.