Taaramäe: nii jätkates pole Kangertil koht kuue seas võimatu

"Kurb, et Tanel Kangert etapivõidust ilma jäi," sõnas tervist taastav rattaäss Rein Taaramäe oma küla poisi võitlust Itaalia velotuuri 11. etapil kommenteerides.

Samas tõdes Taaramäe, et kui Kangert Giro kuue parema seas lõpetaks, oleks see nii kõva tulemus, et enam pole vahet, kas võitsid etapi või mitte, vahendab Delfi.

"Kui Kangert suudab nii vingelt edaspidigi sõita, nagu praegu sõidab, pole kuue sekka murdmine võimatu," rääkis nagu Kangertki Vändras üles kasvanud Taaramäe. "Ma ei tea mis tal nüüdsest plaanis on, kuid minu arvates tuleks tal keskenduda tulemusele Giro kokkuvõttes. Ta peaks mõtlema, kuidas säästa jõudu enne viimast rasket nädalat, kus on kavas mägietapid. Sest Kangert on ju tuntud viimase nädala mees."